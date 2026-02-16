TOKİ Eskişehir hak sahipleri belirleme kura sonuçları 2026! Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye kura sonucu açıklandı mı?

TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı. Eskişehir’de 6 bin 55 konutun yapılacağı merkezler daha önce belirlenmişti. 16 Şubat Pazartesi günü Eskişehir kura çekimi Osmangazi Üniversitesi Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Canlı yayında noter huzurunda yapılan kura çekiminde asıl ve yedek adaylar belirlendi. TOKİ Eskişehir kura sonuçları ekranında asıl adayların başvuru numarası, ad-soyad, kimlik numarası yer alacak. TOKİ Eskişehir’de Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi Sivrihisar gibi ilçelere konut inşa edilecek. Peki TOKİ Eskişehir kura sonuçları 2026 belli oldu mu? İşte, TOKİ Eskişehir kura sonuçları listesi…

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Eskişehir TOKİ kura çekimini 16 Şubat Pazartesi günü tamamladı.

Asıl ve yedek adaylar belli olurken isim listeleri erişime açıldı. TOKİ’nin resmi internet sitesi toki.gov.tr adresinden isim listeleri sorgulanabiliyor.

talep.toki.gov.tr adresine giriş yapan kullanıcılar, ekranda harita üzerinden Eskişehir’i seçerek ardından karşılarında gelen ekranda sağ bölümde bulunan “Kura sonucu” bölümünden listelere ulaşabilir.

TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranında sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, ad,soyad, kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra numarası yer alacak.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ Eskişehir kura sonuçları internet bağlantısıyla beraber sorgulanabiliyor. Kura sonuçları mail veya SMS yoluyla hak sahiplerine bildirilmiyor. Eskişehir kura sonuçlarına ulaşmak isteyen kullanıcılar talep.toki.gov.tr adrsinden iller ve ardından Eskişehir’i işaretleyerek kura sonuç sorgulama ekranına gidebilir.