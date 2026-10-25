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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 20:10

TOKİ stok konut satışı 2026 ne zaman, hangi illerde? AÇIK ARTIRMA TEMİNAT BEDELİ NE KADAR?

TOKİ stok konut satışı 2026 kapsamında 11 ilde 270 konut ve 417 iş yeri açık artırmayla satışa sunuluyor. Yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade seçeneğiyle gerçekleştirilecek satışlarda müzayede tarihleri ve başvuru şartları belli oldu. TOKİ stok konut satışı 2026 hangi illerde? Kimler başvurabilir, açık artırma nasıl yapılır?

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Editor
 Simal Güdüm
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TOKİ stok konut satışı 2026 ne zaman, hangi illerde? AÇIK ARTIRMA TEMİNAT BEDELİ NE KADAR?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 20:10

stok konut satışı 2026 için ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından duyurulan satış kapsamında, 11 ilde bulunan 2+1 ve 3+1 nitelikli konutlar ile iş yerleri açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ stok konut satışı ne zaman, başvuru şartları neler ve teminat bedelleri ne kadar? İşte 2026 TOKİ açık artırma satışına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

TOKİ STOK KONUT SATIŞI NE ZAMAN?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 11 ildeki konut ve iş yerlerinin satış müzayedesi 26-27 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplam 270 konut ve 417 iş yerinin satışa çıkarılacağı müzayedede, TOKİ tarafından inşa edilen 2+1 ve 3+1 nitelikli stok konutlar da yer alıyor.

TOKİ stok konut satışı 2026 ne zaman, hangi illerde? AÇIK ARTIRMA TEMİNAT BEDELİ NE KADAR?

Satışlar, sosyal konut projelerinde uygulanan kura yönteminden farklı olarak açık artırmayla yapılacak. Müzayedede verilen teklifler doğrultusunda taşınmazların satış bedelleri belirlenecek.

TOKİ STOK KONUT SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ stok konut satışı kapsamında ev veya iş yeri almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler açık artırmaya katılabilecek. Satışlarda yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade seçeneği sunuluyor. Başlangıç taksitlerinin yaklaşık 23 bin TL olduğu belirtiliyor.

TOKİ stok konut satışı 2026 ne zaman, hangi illerde? AÇIK ARTIRMA TEMİNAT BEDELİ NE KADAR?

Satışa ilişkin duyuruda genel bir gelir üst sınırı veya ikamet şartı aranmadığı ifade ediliyor. Ancak satın alınmak istenen taşınmaz için belirlenen teminat tutarının yatırılması ve gerekli belgelerin hazırlanması gerekiyor.

TOKİ AÇIK ARTIRMA TEMİNAT BEDELLERİ 2026

Müzayedeye katılmak isteyenlerin, teklif verecekleri gayrimenkulün muhammen bedeline göre belirlenen teminat tutarını yatırması gerekiyor. Açıklanan teminat tutarları şöyle:

  • 3 milyon TL'ye kadar: 150 bin TL
  • 3 milyon TL ile 7 milyon TL arası: 300 bin TL
  • 7 milyon TL ile 14 milyon TL arası: 600 bin TL
  • 14 milyon TL ile 30 milyon TL arası: 1 milyon 200 bin TL
  • 30 milyon TL ile 60 milyon TL arası: 2 milyon 500 bin TL
  • 60 milyon TL üzeri: 3 milyon TL
TOKİ stok konut satışı 2026 ne zaman, hangi illerde? AÇIK ARTIRMA TEMİNAT BEDELİ NE KADAR?

Teminat tutarı, teklif verilecek taşınmazın muhammen bedeline göre belirleniyor. Katılımcıların başvuru öncesinde ilgili satış şartnamesindeki ayrıntıları kontrol etmesi önem taşıyor.

TOKİ STOK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ stok konut açık artırmasına katılmak isteyenlerin başvuru işlemleri için gerekli belgeleri hazırlaması gerekiyor. Başvuru sırasında talep edilen belgeler şunlar:

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi fotokopisi
  • İlgili teminat bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontu
  • İmzalanmış satış şartnamesi
  • Başvurunun vekil aracılığıyla yapılması durumunda noter onaylı vekaletname

Hazırlanan belgeler ve teminat dekontunun Emlak Yönetim birimlerine teslim edilmesi gerekiyor. Müzayedede en yüksek teklifi veren katılımcılar, satış koşulları doğrultusunda yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan tutarı 60 ay vadeyle ödeyebilecek.

TOKİ STOK KONUTLAR HANGİ İLLERDE SATILACAK?

2026 yılı kapsamında açıklanan satış programında 11 ilde toplam 270 konut ve 417 iş yeri bulunuyor. Satış listesinde 2+1 ve 3+1 özellikli stok konutlar da yer alıyor.

Konutların hangi illerde bulunduğu, taşınmazların özellikleri, muhammen bedelleri ve diğer satış ayrıntıları için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Emlak Yönetim tarafından yayımlanan resmi satış listesi ve şartnamenin incelenmesi gerekiyor.

TOKİ stok konut satışı 2026 kapsamında satış yapılacak 11 il şunlar:

  • Ankara
  • Bingöl
  • Çankırı
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Malatya
  • Mardin
  • Mersin
  • Tekirdağ

Satışa çıkarılan konut ve iş yerlerinin ilçe dağılımı şöyle:

İlKonutİş yeri
Malatya8018
Çankırı673
Mardin600
Bingöl4982
Konya80
Ankara242
Mersin26
İstanbul144
Kocaeli10
İzmir01
Tekirdağ0221
Toplam270417

Müzayede tarihleri 26-27 Ekim 2026 olarak açıklandı. Taşınmazların bulunduğu ilçeleri, fiyatlarını ve özel satış koşullarını Emlak Yönetim Müzayede sayfasından inceleyebilirsin.

 

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#İstanbul
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#ankara
#toki
#Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
#Gündem
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