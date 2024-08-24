Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi! Belediye önünde sıra dışı protesto

24 Ağustos 2024 14:36 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 14:39

Yine bir çöp ev kabusu! Ev sahibinin ölümüyle ortaya çıktı! 10 kamyon çöp çıkardılar

Yine bir çöp ev kabusu! Ev sahibinin ölümüyle ortaya çıktı! 10 kamyon çöp çıkardılar

Bu ev çöpten arındırılamıyor! Geçen yıl 50 ton bu yıl 30 ton: Ekipler inanamadı

Bu ev çöpten arındırılamıyor! Geçen yıl 50 ton bu yıl 30 ton: Ekipler inanamadı

Bir süredir mahallesinde bulunan çöp konteynırının boşaltılmadığını gören A.A., isimli vatandaş yaşanan duruma daha fazla dayanamayarak harekete geçti. Kendisine ait çekiciye konteynırı yükleyen vatandaş soluğu belediyenin önünde aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çöp konteynırını önce çekiciden indiren vatandaş daha sonra içinde çöpleri yanında getirdiği kürek ile belediyenin önüne boşalttı. Tepkisini bu şekilde dile getiren vatandaş daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Başka bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.