Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi! Belediye önünde sıra dışı protesto
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ağustos 2024 14:36 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 14:39
Afyonkarahisar'da ilginç bir olay yaşandı. Oturduğu mahallede çöplerin yaklaşık bir haftadır toplanmamasına kızan vatandaş, çöp konteynırını kendisine ait çekiciye yükleyip belediyenin önüne götürerek boşalttı.
Bir süredir mahallesinde bulunan çöp konteynırının boşaltılmadığını gören A.A., isimli vatandaş yaşanan duruma daha fazla dayanamayarak harekete geçti. Kendisine ait çekiciye konteynırı yükleyen vatandaş soluğu belediyenin önünde aldı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Çöp konteynırını önce çekiciden indiren vatandaş daha sonra içinde çöpleri yanında getirdiği kürek ile belediyenin önüne boşalttı. Tepkisini bu şekilde dile getiren vatandaş daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.
Başka bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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