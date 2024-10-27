Toplu taşımada yeni dönem!Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat

27 Ekim 2024 12:21 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 12:31

Türkiye Kart uygulamasının 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin yüzde 50'sinden fazlasını kapsaması, sonraki yıl da ülkenin tamamına yayılması ön görülüyor. Yurdun 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak Türkiye Kart Projesi'ne dahil olan il sayısı 18'e çıkıyor. İşte haberin detaylar...

Tüm şehirlerde Türkiye Kart entegrasyonunu sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı​ Abdulkadir Uraloğlu​, Türkiye Kart Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

EDİRNE'DEN KARS'A...

Projenin, Bakanlık koordinasyonunda PTT tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Uraloğlu, Türkiye'nin 81 ilindeki toplu taşıma​ kartlarını tek bir kartta toplayacak Türkiye Kart Projesi'yle, her şehirde farklı kart karmaşışına son verileceğini, Edirne'den Kars'a Türkiye'nin dört bir yanında tek bir toplu taşıma kartının geçerli olacağını vurguladı.

47 BİN KİŞİYE SATILDI

Bakan Uraloğlu, projenin 81 ile yayılması için belediyelerle işbirliğinin önemine işaret ederek, Türkiye Kart'ı, pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattında kullanıma açtıklarını anımsattı.

Türkiye Kart uygulamasına pilot 5 ilde vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiğini bildiren Uraloğlu, "Bu 5 pilot ilde kısa sürede 47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satıldı. Türkiye Kart'la 118 bin 273 seyahat gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yıl sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartmayı hedeflediklerini aktararak, "Türkiye Kart uygulamasını yıl sonuna İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te kullanıma açmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE KART PTT İŞ YERLERİNDE

Türkiye Kart'ın PTT iş yerlerinden satın alınabileceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız 'şemasız' Türkiye Kart için 40 lira, 'debit' ve 'prepaid' Türkiye kartlar için ise 60 lira gibi sembolik rakam ödeyecek. Engelli, şehit yakını, gazi, 65 yaş üstü gibi imtiyazlı gruplara verilecek kartlara ilişkin de çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla görüşmeler sürdürüyoruz."