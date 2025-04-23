Toplu ulaşım bugün ücretsiz mi? Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyordu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN başta olmak üzere, raylı sistem hatları ile belediye toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

İŞTE ÜCRETSİZ TOPLU ULAŞIM HATLARI

Buna göre vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.