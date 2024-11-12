Tosuncuk Mehmet Aydın itiraf mektubu yazdı! Rüşvet detayı dikkat çekti

12 Kasım 2024 14:43 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:09

Çiftlik Bank davasının baş sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye bir mektup gönderdi. Aydın mektubunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Öte yandan Aydın'ın eski haline göre oldukça zayıflamış görünümü dikkatlerden kaçmadı.

'Tosuncuk' lakaplı tutuklu sanığı Mehmet Aydın'ın, üç ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği Çiftlik Bank davasında yeni bir gelişme yaşandı. Cezaevinden mahkemeye mektup yazan Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti. Mektubuyla birlikte cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını da zarfa ekleyen Mehmet Aydın, zayıflığıyla dikkat çekti.

"PARA TRANSFERİNDE YARDIMCI OLDULAR..."

Aydın mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Daha önceki ifadelerimde Ayhan Çalışkan'ın tesisimize makine üreten biri olduğunu söylemiştim, fakat aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri, naylon faturalarla sanki gerçek bir ticari işlem varmış gibi gösterip bu paraları Uruguay'da bulunan Osman Naim Kaya’nın ortağı olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli adlı paravan şirketlere aktardım. Uruguay devletinin mal varlıklarıma el koyma riskine karşı bu şirketlerdeki hisselerimi Ayhan Çalışkan'a devrettim. Bu şirketler üzerinden yapılan para transferleri dikkat çekmesin diye çok sayıda inşaat malzemesi alınıp ihraç ediliyormuş gibi gösterildi. Edirne'deki süt üretim tesisi müdürü, makinelerin yenilenmediğine şahittir. Ayrıca Ayhan Çalışkan’ın eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur.

200 BİN DOLARLIK RÜŞVET DETAYI

Paraguay'a gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat ile birlikte Ayhan Çalışkan’ın İstanbul’daki şirket deposuna indirdik, onlar da bu duruma şahittir. 1000’e yakın cihazı Paraguay’a sevk etmeye çalışırken gümrükte yakalandık. Sonrasında 200 bin dolar rüşvet vererek gümrük müdürünü ikna ettik ve makinelerin Paraguay’a geçişini sağladık. Bu durumu Osman Naim Kaya'ya da anlattım ve WhatsApp konuşmalarım dilekçemin ekinde mevcuttur

"AYHAN ÇALIŞKAN DIŞARIDA SEFA SÜRÜYOR"

"Makineler Paraguay'ya ulaştıktan sonra Ayhan Çalışkan Paraguay ile ortağımıza 100.000 dolar göndermiştir. Davaya konum MASAK raporunda bu havale görülmektedir. Bu para makinelerin kurulması için, masraflar için gönderilmiştir. Uruguay ve Paraguay'daki mal varlıkları biz tutuklanınca Ayhan Çalışkan'a kalmıştı. Çiftlikbank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir. Tüm bildiklerimi detaylı olarak anlatmak için tekrardan ifademi alınmasını ve gereğini arz ederim"

