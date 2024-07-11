Toz deterjan paketinin içinden çıktı! Savunması 'pes' dedirtti

11 Temmuz 2024 10:36 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:47

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir barakada çok sayıda silah olduğu ihbarı yapılan yere polis operasyon düzenledi. Operasyonda 13 silah ele geçirilirken şüphelinin savunması 'pes' dedirtti.

Yapılan operasyonda Musab E. (27), Cengizhan E. (37) ve İ.Y.'yi (17) gözaltına aldı.

TOZ DETERJAN PAKETİNİN İÇİNDEN ÇIKTI

Barakada arama yapan polis ekipleri, toz deterjan paketinin içerisini açtığında 13 ruhsatsız silah ile şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Cengizhan E. ifadesinde silahların kendisinin olduğunu belirtirken, "Silahlar benim, merakım vardı. Bu nedenle biriktiriyorum" dediği öne sürüldü.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Yakalanan şüphelilerden İ.Y.'nin "yağma, tehdit, şantaj yapma" suçlarından 3 kaydı bulunurken, Musab E.'in 24 Eylül 2022'de Emrah Yüceer'in (37) bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya karıştığı ve tutuklandığı, daha sonra kavgada bıçak kullanmadığını öne sürerek geçen sene denetimli serbestlikle tahliye edildiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.