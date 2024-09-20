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Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı: Her yeri su bastı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Eylül 2024 17:54 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:58
Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı: Her yeri su bastı!

Trabzon-Bayburt karayolu taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Şiddetli yağış Araklı ilçe merkezinin sahil kesiminde su baskınlarına neden olurken, iç kesimlerinde ise sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı.

Trabzon​'u Bayburt​'a bağlayan karayolu​ Araklı ilçesi 2. kilometresinde taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Araklı ilçesinin sahil kesiminde su baskınları görülürken, taşkın ve heyelan meydana geldi.

HER YER SU ALTINDA KALDI

Trabzon-Bayburt karayolu Karadere yolunun 2. kilometresinde bulunan fındık fabrikası mevkiinde taşan dere suları ve rusubat nedeniyle Bayburt istikametine ulaşıma kapandı. Başta Sanayi Sitesi olmak üzere ilçede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

YETKİLİLER UYARDI

Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşların özellikle dere kenarlarından uzak durması istendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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