Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı: Her yeri su bastı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

20 Eylül 2024 17:54 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:58

Trabzon-Bayburt karayolu taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Şiddetli yağış Araklı ilçe merkezinin sahil kesiminde su baskınlarına neden olurken, iç kesimlerinde ise sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı.