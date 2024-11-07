Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı! Seferler iptal edildi

07 Kasım 2024 15:20 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:46

Trabzon Havalimanı bugün yapılacak pist bakım çalışmaları sebebiyle uçuşlara kapatıldı. Bazı seferler iptal edilirken çalışmaların bitiş süresine ilişkin açıklama geldi.

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Türkiye'deki en önemli havalimanlarından biri olan Trabzon Havalimanı geçici süreliğine uçuşlara kapatıldı.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Trabzon Havalimanı son yılda 7'nci kez bakıma alındı. Bugün yapılacak pist bakım çalışmaları sebebiyle havalimanı uçak trafiğine kapatıldı. Saat 12.50 ile 18.30 arasındaki 4 uçuşun bakım çalışması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

23 Nisan 2020 tarihinde pist yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılan ve yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açılan havalimanı, 5 ay sonra tekrar bakıma alınmıştı. Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloların yenilendiği 2 haftalık çalışmanın ardından tekrar uçuşlara açılan Trabzon Havalimanı, 20 Ağustos 2021 tarihinde pistte meydana gelen çatlak nedeniyle uçuşlara tekrar kapatılmıştı.

GEÇEN YIL 2 KEZ BAKIMA ALINDI

Bu tarihlerin ardından havalimanı pistinde dönem dönem çalışma yapılırken, en son geçen sene 7. ve 12. aylarda pist bakıma alınarak havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.