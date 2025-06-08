Trabzon sel faciasından acı haber! Cansız bedeni 6 gün sonra bulundu

Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde 3 Haziran'da şiddetli yağış sele neden oldu. Sel sularına kapılan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın için arama çalışmaları başlatıldı. Yaşlı adamdan acı haber 6 gün sonra geldi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bayram boyunca devam eden arama çalışmalarında ekipler Sera Gölü bölgesine yoğunlaştı. Termal dron cihazı eşliğinde arama çalışmaları gerçekleştirilirken, arama çalışmalarına çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber 200'ün üzerinde ekip katıldı.



67 araç, 15 dron, 10 bot ile 11 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürerken, eşofmanları Çarşamba günü yapılan çalışmalarda dereye düştüğü yerden 400 metre mesafede bulunmuştu.



Bugün yapılan çalışmalar sonrasında ise evinden 11 km aşağıdaki Sera Gölü içerisinde cansız bedeni bulundu.