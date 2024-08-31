Trabzon'da 3 kişiyi öldürüp evi ateşe vermişti! İfadesi dehşete düşürdü

31 Ağustos 2024 10:43 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 10:50

Trabzon Hacovid Yaylası'nda 3 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 3 akrabasını bıçaklayarak öldürüp yayla evini ateşe veren Mehmet Altuntaş'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Olayı tek başına yaptığını belirten katil ifadesinde 3 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğünü ve arkada delil bırakmamak için ise yayla evini ateşe verdiğini söyledi.

3 AKRABASINI KATLETTİ

Hacovid Yaylası'nda 21 Ağustos günü sabaha karşı 05.30 sıralarında Arif Altuntaş'a ait yayla evinde yangın çıktı. Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan 66 yaşındaki Arif Altuntaş, 61 yaşındaki Gülizar Altuntaş ve akrabaları inşaat ustası 67 yaşındaki Kasım Altuntaş hayatını kaybetti.

Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri i aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları 24 yaşındaki Mehmet Altuntaş, A.A. (15) ve 37 yaşındaki M.A'yı gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.A. serbest bırakılırken, şüpheli Mehmet Altuntaş ve suça sürüklenen çocuk A.A. ise yapılan sorgu sonucu "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞETE DÜŞÜREN İFADELER

Korkunç olayın ardından Mehmet Altuntaş'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. 3 kişiyi kendisinin bıçaklayarak öldürdüğünü anlatan Mehmet Altuntaş olayın arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığını söyledi. Altuntaş ifadesinde yaşanan tartışmada kendisini önce yengesinin bıçakladığını ve bu nedenle sağ ayağından yaralandığını ardından aynı bıçakla yengesini, amcasını ve evdeki diğer akrabasını öldürdüğünü anlattı.

"YENGEM ELİNDEKİ BIÇAĞI BANA SAPLADI"

Altuntaş “Olay günü amcamlardaydık. Arazi meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Yengem bana hakaret ederek elindeki bıçakla üzerime geldi ve bıçağı bana sapladı. Ben de panikle yengemin elindeki bıçağı alıp yengeme sapladım. O sırada amcam evde bulunan silahı almaya çalışınca arkasından koştum ve yakaladım. Biraz boğuştuktan sonra onu da bıçakladım. Daha sonra kardeşimin yardım çığlığını duydum. Evdeki diğer kişi kardeşimin elini bıçakladığını görünce kardeşimi kurtarmak için o adamı da bıçakladım. Sonra olayda yaralandığımız için tedavi için Araklı’ya hastaneye gittik. Sonra tekrar yaylaya dönüp arkada delil bırakmamak için eve gelip evi yaktım” dediği kaydedildi.