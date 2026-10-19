Edinilen bilgiye göre Trabzon’un 30 mil açıklarında bir balıkçı teknesi, makara sisteminin kopmasıyla korkunç bir kazaya karıştı.

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HABERİN ÖZETİ Trabzon’da balıkçı teknesinde korkunç anlar! 1’i ağır 4 yaralı Trabzon'un 30 mil açıklarında bir balıkçı teknesinde makara sisteminin kopması sonucu biri ağır 4 balıkçı yaralandı. Trabzon'un 30 mil açıklarındaki kazada, teknenin makara sisteminde kopma yaşandı. Kazada, ağ aksamının balıkçıların üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Yaralılar, başka bir balıkçı teknesiyle Araklı Limanı'na getirilerek hastaneye kaldırıldı.

BALIKÇILARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Teknedeki görevliler avlanan palamutların içinde bulunduğu ağı tekneye çektiği sırada makara sisteminde kopma yaşandı. Yaşanan iş kazasında ağ aksamının balıkçıların üzerine düşmesi sonucu biri ağır 4 balıkçı yaralandı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı balıkçılar, aynı firmaya ait başka bir balıkçı teknesi ile Araklı Limanına getirilerek derhal hastaneye kaldırıldı. Bir balıkçının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

