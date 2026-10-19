Trabzon’da balıkçı teknesinde korkunç anlar! 1’i ağır 4 yaralı

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İstanbul
Edinilen bilgiye göre Trabzon’un 30 mil açıklarında bir balıkçı teknesi, makara sisteminin kopmasıyla korkunç bir kazaya karıştı.
Teknedeki görevliler avlanan palamutların içinde bulunduğu ağı tekneye çektiği sırada makara sisteminde kopma yaşandı. Yaşanan iş kazasında ağ aksamının balıkçıların üzerine düşmesi sonucu biri ağır 4 balıkçı yaralandı.
Yaralı balıkçılar, aynı firmaya ait başka bir balıkçı teknesi ile Araklı Limanına getirilerek derhal hastaneye kaldırıldı. Bir balıkçının durumunun ağır olduğu öğrenildi.