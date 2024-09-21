Trabzon'da gün ağardı, sel suları çekilince bilanço ortaya çıktı

21 Eylül 2024 08:36 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 08:39

Trabzon şiddetli yağışlar nedeniyle sel yaşandı. Araklı başta olmak üzere pek çok ilçede su baskını yaşandı. Günün ağarmasıyla esnaf çarşıdaki dükkanlarına koştu. Caddelerin ve dükkanlarının çamur içerisinde kaldığını gördüler.

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Bilanço belli oldu! Karadeniz'de sel felaketi: Her yeri su bastı, yollar ulaşıma kapandı!

Bilanço belli oldu! Karadeniz'de sel felaketi: Her yeri su bastı, yollar ulaşıma kapandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Karadeniz​'e yaptığı uyarı gerçek oldu Trabzon​'da yaşanan 100 kilogramın üzerindeki sağanak yağış​ sebebiyle Arsin, Araklı​, Sürmene ve Yomra ilçelerinde sel​ yaşandı. Gece boyu süren yağışlar sebebiyle Trabzon ve Bayburt arasındaki yol ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinde çarşıya inenler afetin boyutuna tanık oldu.

SEL SULARI ÇEKİLİNCE ÇAMUR DERYASINA DÖNDÜ

Sular idaresi sel sularını tahliye etmek için gece boyu çalıştı. Yoğun yağıştan etkilenen Araklı'daki Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde de zor anlar yaşandı. Acil Servis ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 38 hasta ve 30 personel dün gece saatlerinde tahliye edilirken, hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Sabahın ilk saatlerinde ilçe esnafı da dükkanlarına giderek hasarın boyutu ile karşılaşırken, belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı. Trabzon-Bayburt karayolu ise ekipler tarafından yapılan çalışma ile tekrar ulaşıma açıldı.

"MADDİ ZARARIM VAR MALZEMELERİM SU VE ÇAMUR İÇİNDE"

Esnaf Süleyman Çengi, felakette mahsur kaldıklarını ve kepçe yardımıyla kurtulduklarını anlatarak “Allah bir daha kimsenin başına böyle felaket vermesin. Burada mahsur kaldık. Kepçe bizi alarak karşı tarafa getirdi. Sabah işyerime geldiğimde dükkanımdaki kötü manzara ile karşılaştım. Maddi zararım var. Malzemelerimin hepsi su ve çamur içerisinde kaldı. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Niyazi Akyıldız isimli esnaf ise “Böyle bir felaket ilk defa başımıza geldi. İlçe merkezindeki mahalleler çamur deryasına döndü. Çok kötü bir durum ile karşı karşıyayız. Can kaybının olmaması sevindirici bir haber” dedi.