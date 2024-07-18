Trabzon'da 'pes' dedirten olay! Geri geri giden TIR şoförü yürekleri ağza getirdi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Temmuz 2024 12:46 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 12:57
Trabzon’da bir TIR sürücüsü aracı kilometrelerce geri geri sürdü! Görüntüleri kayda alan vatandaşın, ”Var mı böyle geri geri giden şoför!” sözleriyse sosyal medyada gündem oldu. Trafiği tehlikeye atan sürücünün görüntüleri an be an kaydedildi.
Trabzon'da şaşkınlık veren bir olay yaşandı.
Her gün on binlerce aracın kullandığı Karadeniz Sahil Yolu'nda yaşanan ve sürücülerin şaşkınlığına neden olan bir TIR sürücüsü kilometrelerce yaklaşık 50 km hızla geri geri giderken, cep telefonu kameralarına yakalandı.
SÖZLERİ GÜNDEM OLDU
Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Kalecik mahallesindeki Araklı Tüneli'ne girişinde seyir halinde giden bir arabadaki sürücü önünde bir tırın geri geri gittiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Geri geri giden TIR'ı gören vatandaş hemen cep telefonunun kamerasını açarak o anları saniye saniye kaydetti.
Kayda alan vatandaşın, "Var mı böyle geri geri giden şoför" sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı