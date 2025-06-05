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 | Selahattin Demirel

Trabzon'da sele kapılan vatandaş ölü bulundu

Trabzon'da dün yaşanan sel felaketinde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmaları devam ederken, bir başka kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Trabzon'da sele kapılan vatandaş ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 00:14

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün yaşanan yoğun yağışın ardından Fatih Sultan Mahallesi Mervan Küme Evleri mevkiinde 75 yaşındaki Halil Satılmış sel sularına kapılarak kayboldu.

KAYIP İHBARINDA BULUNULMADI

Bugün Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bağlı Su Altı Kurtarma (SAK) Timi tarafından Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan ölen şahıs ile ilgili ailesi fertlerinin herhangi bir kayıp ihbarında bulunmadığı öğrenildi.

EŞOFMANLARI BULUNDU

Akçaabat ilçesindeki kayıp Hüseyin Aydın'ı arama çalışmalarına ise çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber toplamda 214 personel katılırken 12 kilometrelik alanda yoğunlaştırılan aramalar sonrası Aydın’a ait olduğu belirlenen eşofman dereye düştüğü yerden 400 metre mesafede bulundu.

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ETİKETLER
#yağış
#trabzon
#sel
#kayıp
#ıtfaiye
#Su Altı Kurtarma
#Gündem
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