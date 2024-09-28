Trabzon'da tedirgin eden olay! Garip sesler sonrası cami imamı konuştu: Gece duydum, kalkıp baktığımda...

28 Eylül 2024 11:09 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 11:09

Trabzon'un Sürmene ilçesinde gündüz ziyarete açık cami ve kiliseler hedef alıyor. Dirlik Mahallesi Cami İmamı Aydın Kızıltaş, gece saatlerinde cami ve kiliseye ait taşların oynandığını belirtti. Kızıltaş, gece garip sesler duyduğunu söyledi.

Türkiye’nin hemen her bölgesinde definecilerin kazılarıyla karşılaşılıyor. Ekipler tarihi yapıları hedef haline getiren definecilere karşı operasyonlarını sürdürüyor. Trabzon​'un Sürmene​ ilçesine bağlı Dirlik Mahallesi bölgesinde Üstündal Kilisesi'nin yanı sıra mübadele döneminde (Cida Kilisesi) camiye çevrilen Dirlik Mahallesi Camii ile camiye yaklaşık 500 metre mesafede bulunan harabe kilisede kazı yapıldı.

DEFİNECİLER CAMİ VE KİLİSEYE DADANDI

Zaman içinde çalı, ot ve ağaçlarla kaplanan Üstündal Kilisesinin 19. yüzyılın sonlarına doğru yapıldığı tahmin edilirken, kilisenin bugünkü hali adeta harabeyi andırıyor. Dirlik Mahallesi Cami İmamı Aydın Kızıltaş, kilise ile caminin defineciler tarafından hedef alındığını belirtti.

Definecilerin gündüzleri bölgeyi ziyaret ettiğini, geceleri ise kazı yaptığını kaydeden Kızıltaş, ''Yan tarafımızda bir tane var onu defineciler perişan etmişler. Karakanzi'de de bir tane var onu da defineciler perişan etmişler. Defineciler burada hiç durmuyor. Gündüzleri burayı ziyaret ediyorlar akşamları geç saatlerde gelerek arkadaki taşları oymuşlar. 2019 yılında geceleyin saat 03 sıralarında geldiler taşları oydular. Gece seslerini duydum kalkıp baktığımda kaçtılar. Durmuyorlar gündüz gelip ziyaret ediyorlar, geceleyin taşları oyuyorlar. Şu ana kadar bir şey bulan olmadı ama bulmaya çalışıyorlar'' dedi.

EVİMİN ALTINI BİLE KAZIMIŞLAR

Çevre sakinlerinden Remzi Çakır da definecilerin evinin altını bile kazıdıklarını kaydederek ''Harabe şeklinde olan kilise eskiden ruhban okulu imiş. Ruhban okulunun papazı da karşıdaki evin sahibi imiş. Buradan Rumlar gidince yeri de tapulu olarak başka kişilere kaldı. Dolayısıyla bakımı olmadı harabe şeklinde. Bakım olursa turizme kazandırılabilir. Defineciler köye geliyorlar burayı da kazımışlar. Evimizin altını bile kazmışlar. Buralarda bayağı defineci var" diye konuştu.