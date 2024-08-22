Trabzon’dan acı haber! Fındık sepetiyle uçuruma yuvarlandı

22 Ağustos 2024 09:33 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:34

Balıkesir'de takla atan otomobilden acı haber: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de takla atan otomobilden acı haber: Ölü ve yaralılar var!

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Kalegüney mahallesinde yaşayan Ayşe Karadeniz’den acı haber geldi. 54 yaşındaki kadın topladığı fındıkları doldurarak evine doğru yola çıktı. Beraber fındık topladığı yakınları yemek yemek için eve gittiğinde Ayşe Karadeniz’i bulamadı.

AYŞE KARADENİZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine Karadeniz’i aramaya çıkan yakınları evlerine dönüş yolu olarak kullandıkları patika yolda yaptıkları aramalarda Ayşe Karadeniz’in sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandığını tespit etti.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri çağrılırken, Karadeniz’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.