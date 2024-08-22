Trabzon’dan acı haber! Fındık sepetiyle uçuruma yuvarlandı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ağustos 2024 09:33 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:34
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 54 yaşındaki Ayşe Karadeniz eve dönüş yolunda fındık sepetiyle uçuruma yuvarlandı. Karadeniz'in yapılan incelemeler sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Kalegüney mahallesinde yaşayan Ayşe Karadeniz’den acı haber geldi. 54 yaşındaki kadın topladığı fındıkları doldurarak evine doğru yola çıktı. Beraber fındık topladığı yakınları yemek yemek için eve gittiğinde Ayşe Karadeniz’i bulamadı.
AYŞE KARADENİZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Bunun üzerine Karadeniz’i aramaya çıkan yakınları evlerine dönüş yolu olarak kullandıkları patika yolda yaptıkları aramalarda Ayşe Karadeniz’in sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandığını tespit etti.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri çağrılırken, Karadeniz’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı