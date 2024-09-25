Trabzon'dan sonra şimdi de Rize! Yaptıkları suçun üzerini örtmeye çalıştılar: Bakanlık affetmedi

25 Eylül 2024 19:24 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 19:26

Rize'nin Pazar Belediyesi dereye çöp döküp bir de gizlemeye çalışınca cezadan kaçamadı. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Ortahisar Belediyesi'nin 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü belirlenince 2,5 milyon ceza kesilmişti. Şimdi de yine bir çevre kirliliği haberi Rize'den geldi. Görüntüler halkı şoke etti.

Rize​ Pazar Belediyesi topladığı çöpleri dere kenarına dökerken yakalandı. Çevre​, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bunun üzerine 1 milyon 299 bin ceza kesti. Soğuksu Mahallesi'ndeki dere kenarına çöpü boşaltan ekipler bir de üzerini toprakla örterek gizlemeye çalıştı.

İHBAR ÜZERİNE BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Rize'de halk evsel atığı dereye döken Pazar Belediyesi'ni bakanlığa şikayet etti. İhbar üzerine denetime giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri çöpün döküldüğünü tespit etti. Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin lira ceza kesildi.

"ÜZERİNİ TOPRAKLA KAPATTILAR"

Bakanlık sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Denetim neticesinde Pazar Belediye Başkanlığına ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır"

ORTAHİSAR BELEDİYESİ DE CEZA ALMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz gün Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı'nın, ilçede toplanan çöpleri yol kenarına döktüğüne ilişkin ihbar üzerine Trabzon İl Müdürlüğü ekiplerince Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde denetim yaparak 2 milyon 598 bin lira idari ceza uygulanmıştı.