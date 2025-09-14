Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Gündem
Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu vurularak hayatını kaybetti

Antalya'da gece saatlerinde işyeri sahibi ile müşteri arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu çıkan tartışmada vurularak hayatını kaybetti.

Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu vurularak hayatını kaybetti
’da dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan işyerinde bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzeloba Mahallesi'nde mangal restoran işletmeciliği yapan Haluk Altın, iddiaya göre gecenin geç saatlerinde gelen Ceyhun B.'yi içeriye almak istemedi.

Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu vurularak hayatını kaybetti

BİR SÜRE SONRA GERİ GELDİ

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, işyeri çalışanları araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga sonrası bölgeden ayrılan Ceyhun B. bir süre sonra geri gelerek yanında getirdiği ile Haluk Altın'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Altın yere yığılırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu vurularak hayatını kaybetti

TRABZONSPORLU ESKİ FUTBOLCUNUN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Verilen adrese gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Altın ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, olayın şüphelisi Ceyhun B. için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ceyhun B. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayda hayatını kaybeden Haluk Altın'ın 1969-1977 yılları arasında 'da forma giyen eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenilirken cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu vurularak hayatını kaybetti
