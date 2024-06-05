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Trabzonsporlu eski yöneticinin ofisine silahlı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Haziran 2024 10:33 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:39

Trabzonspor eski yöneticisi İbrahim Tüfekçi’nin Levent’teki ofisi 1 haftada 3 kez kurşunlandı. O dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Eski Trabzonspor yöneticisi İbrahim Tüfekçi’nin Levent’teki işyeri 1 haftada 3 kez kurşunlandı.

Eski yönetici İbrahim Tüfekçi, hiç kimseyle husumetinin olmadığını belirterek, "Levent Sanayi mahallesindeki işyerimiz motosikletli saldırganlar tarafından art arda kurşunlandı.

Aynı hafta içerisinde 3 kez meydana gelen bu olayla ilgili savcılığa gerekli müracaatlarda bulundum. Husumetli olduğum ya da sorunlu olduğum hiç kimse yok. Emniyetimiz saldırganlara ulaşacaktır. Hem maddi kaybımız var hem de mahallemizde, sokağımızda insanlar dışarı çıkamaz oldu” açıklamasında bulundu.

Trabzonsporlu eski yöneticinin ofisine silahlı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı - 1. Resim

SALDIRI ANI KAMERADA

İbrahim Tüfekçi’ye ait Levent Sanayi mahallesindeki işyeri ve ofisi, gece vaktinde kasklı, motosikletli iki saldırgan tarafından kurşunlandığı görülüyor. Olayla ilgili fotoğraf ve video kayıtları emniyete teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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