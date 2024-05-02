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02 May 2024 08:10 - Güncelleme : 02 May 2024 08:16

Trafik aksadı, sürücüler şaştı kaldı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte göçerler yaylalara çıkmak için yola koyuldu. Erzincan’da yaylaya giden bin küçükbaş hayvan karayolunda araçların yolunu kesince sürücüler ne yapacağını bilemedi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trafik aksadı, sürücüler şaştı kaldı!

Erzincan’ın Kemah ilçesinden Munzur Yaylasına çıkacak olan sürü sahipleri yola koyuldu.

Yaklaşık 1 hafta sürecek zorlu yolculuk sırasında küçükbaş hayvan sürüsü zaman zaman karayoluna çıktı. Kemah-Kemaliye yolunu kapatan bin küçükbaş hayvan sürücüleri şaşırttı. Araçlarıyla sürünün ortasında kalan sürücüler bir süre bekleyerek tebessüm etti.

TRAFİK AKSADI

Sürüyle karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı. Çobanlar trafik akışını kontrol etmeye çalışarak sürüsü ile karayolunda yol aldı.

Trafik aksadı, sürücüler şaştı kaldı! - 1. Resim

Sürücüler de meraklı bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Kimi sürücüler araçlarının etrafını saran sürüyü cep telefonlarıyla görüntüledi.

1 HAFTA SÜRECEK ZORLU YAYLA YOLCULUĞU

Sürü sahiplerinden Sedat Altuner, 1 hafta sürecek zorlu yayla yolculuğuna çıktıklarını ifade ederek, "Baharın gelmesiyle göçe başladık. Yaylaya çıkıyoruz. 1 ay orada kalıp 1,5 ay sonra daha yüksek yaylalara çıkacağız. 1 hafta yolumuz sürecek. 6-7 aydır hayvanlar içerideydi. Mera hasreti sona erdi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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