Trafik canavarı duvara tosladı! Aracın arkasındaki yazı şoke etti: 'Hiç affetmem sollarım'
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 10:41 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:46
İstanbul Büyükçekmece’de ticari minibüs sürücüsü kontrolsüz şekilde şerit değiştirerek yol kenarındaki kanala girdi. Araç, bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Aracın arkasındaki "Demir gibi kollarım, hiç affetmem sollarım" yazısı ise dikkat çekti.
İstanbul Büyükçekmece’deki kaza, dün akşam saatlerinde Çatalca Yolu Tepekent ışıklar mevkisinde yaşandı.
Ticari minibüs sürücüsü kontrolsüz şekilde şerit değiştirerek yol kenarındaki kanala girdi.
Araç, bir iş yerinin duvarına çarparak durdu.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
“Hiç affetmem sollarım” Yaşanan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarında kaydedildi.
Görüntülerde sürücünün kontrolsüz şerit değiştirmesi ve sonrasında kaza yaptığı anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı