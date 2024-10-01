Trafik cezaları için büyük zam kapıda! En düşük trafik cezası belli oldu

01 Ekim 2024 09:27 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:28

Trafik cezaları 2025 yılı itibarıyla Yeniden Değerleme Oranı ile yüzde 45'e kadar zam alacak. Böylece en düşük trafik cezası da belli oldu. İşte detaylar...

Trafik cezalarına büyük zam geliyor. 1 Ocak 2025​'ten itibaren yeniden değerleme oranı (YDO) ile yeni trafik cezaları artırılacak. 2024 yılı için YDO'nun yüzde 45 civarında olması öngörülürken, bu oranla birlikte en düşük trafik cezası da belli oldu.

EN DÜŞÜK TRAFİK CEZASI NE KADAR OLACAK?

Emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kasksız motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezası 2024 yılında 690 TL'ydi. 2025 yılında bu kuralların ihlali durumunda sürücüler 1.000 TL ödemek durumunda kalacak. Başka bir deyişle 2025 yılında en düşük trafik cezası 1.000 TL olacak.

En düşük hız limiti ihlali cezası, 2024 yılı için 1.506 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025'te Yeniden Değerleme Oranı ile bu cezanın 2.183 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma sonucu verilen en yüksek trafik cezası ise 2024 yılı için 33.240 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda bu cezanın 48.198 liraya çıkması bekleniyor.

2025 YILI TRAFİK CEZALARI

Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 2024 (6.439 TL) - 2025 (9.3336 TL)

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 2024 (8.075 TL)- 2025 (11.708 TL)

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 2024 (12.977 TL)-2025 (18.816 TL)

Çakar ya da siren kullanma cezası: 2024 (6.439 TL)-2025 (9.336 TL)

Drift atma cezası: 2024 (32.233 TL)-2025 (46.737 TL)

Emniyet kemeri takmama cezası: 2024 (690 TL)- 2025 (1000 TL)

Kırmızı ışıkta geçme cezası: 2024 (1.506 TL)-2025 (2.183 TL)

Seyir halinde cep telefonu kullanma: 2024 (1.506 TL)-2025 (2.183 TL)

Emniyet şeridini ihlal etme cezası: 2024 (6.439 TL)-2025 (9.336 TL)

Kasksız motosiklet kullanma cezası: 2024 (690 TL)- 2025 (1000 TL)

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı (YDO), bir yıl boyunca yaşanan fiyat artışlarını dikkate alarak belirlenen bir orandır. Vergi, harç ve ceza gibi mali yükümlülüklerin artırılmasında kullanılır. Bu oran, vergi, harç ve cezaların belirli bir enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellenmesine olanak tanımaktadır.