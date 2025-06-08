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 | Suat Vilgen

Trafik cezaları yeniden artıyor! O ihlallerin cezası artık hapis

Kurban Bayramı sonrası Meclis’e gelecek yeni düzenleme, trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere hem yüksek para cezaları hem de hapis cezası getiriyor. Kırmızı ışık ihlalinden sahte plakaya kadar birçok alanda yaptırımlar sertleşiyor.

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Trafik cezaları yeniden artıyor! O ihlallerin cezası artık hapis
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 09:07

Trafikteki ihlallerle mücadeleyi sertleştirecek yeni yasa teklifi, Kurban Bayramı’nın ardından Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme, özellikle ölümle ya da yaralanmayla sonuçlanan kazalarda daha caydırıcı yaptırımlar içeriyor.

Trafik cezaları yeniden artıyor! O ihlallerin cezası artık hapis

EHLİYETSİZE REKOR CEZA, KAÇANA HAPiS

AK Parti tarafından hazırlanan teklif, birçok trafik ihlaline ciddi yaptırımlar getiriyor. Buna göre ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira para cezası ile karşı karşıya kalacak. Sürücü belgesi geçici ya da tedbiren alınmış olmasına rağmen araç kullananlar için bu ceza 200 bin liraya çıkıyor.

Kazadan sonra olay yerinden trafik zabıtasının izni olmadan ayrılanlar içinse işler daha da ciddi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, bu tür ihlallerde sadece para cezasıyla kalınmayacağını belirtti. Buna göre, ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda zaruri bir neden olmaksızın olay yerinden uzaklaşan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası da verilebilecek.

Trafik cezaları yeniden artıyor! O ihlallerin cezası artık hapis

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN YANDI

Yeni düzenlemeyle birlikte kırmızı ışık ihlalinin cezası 5 bin liraya çıkarılıyor. İhlalin tekrarı halinde cezalar kademeli olarak artacak. Aynı yıl içinde ikinci kez kırmızı ışıkta geçen bir sürücü 10 bin lira ceza ödeyecek. Eğer bu ihlal bir kazaya sebebiyet verirse, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak.

ALKOLLÜ SÜRÜŞ, SAHTE PLAKA, UYUŞTURUCU: HEPSİNE AĞIR CEZA

Alkollü olarak araç kullananlara verilen idari para cezası 25 bin liraya yükseltiliyor. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücülere ise 150 bin lira ceza kesilecek ve sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek.

Trafik cezaları yeniden artıyor! O ihlallerin cezası artık hapis

Sahte plaka kullananlara 140 bin lira, trafik akışını engelleyenlere ise 90 bin lira ceza uygulanacak. Polis ‘Dur’ ikazına uymayıp kaçan sürücülere ise 200 bin lira para cezası verilecek, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak, araçları da aynı süreyle trafikten men edilecek.

AMAÇ TRAFiKTE CİDDİ BIR DÖNÜŞÜM

Yetkililer, bu sertleştirilen yaptırımların temel amacının caydırıcılığı artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak olduğunu belirtiyor. Yeni düzenleme ile hem sürücülerin hem de yayaların can güvenliği daha etkin biçimde korunmak isteniyor.

ETİKETLER
#ak parti
#trafik cezaları
#trafik cezası
#Gündem
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