Trafik cezalarına yeni düzenleme yolda! Yol kesene, drift ve makasa ağır yaptırımlar geliyor

Trafik kurallarına uymayan sürücülere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini hazırlamaya başladı. Buna göre yol kesme, dirift atma, alkollü araç kullanma gibi trafikte kurallara uymayan sürücülere, caydırıcı cezalar geliyor.

Trafikte kurallara uymayanlara yeni cezalar yolda. AK Parti milletvekilleri, uzun zamandır kurallarına uymayan sürücülere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini hazırlıyordu.

Bu kapsamda da milletvekilleri, trafik kurallarına uymayan sürücülere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

Trafikte yol kesenler, ambulansa yol vermeyenler, drift atanlar, makas yapanlar, alkollü araç kullananlar ve ehliyetsiz direksiyon başına geçenler artık kat be kat daha ağır cezalarla karşılaşacak.

TRAFİK SUÇLARINA HAPİS CEZASI GELİYOR

Meclis’e sunulacak yeni yargı paketi, trafik suçlarına yönelik cezaların yeniden düzenlenmesini öngörüyor. Alkollü araç kullanma ve yol kesme gibi suçlar hapis cezasıyla sonuçlanacak. Alkollü araç kullanma suçunun alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Sürücülerin cezaevinde en az 36 gün, en fazla 144 gün kalması öngörülüyor.

“Cezalar ne kadar ağır olursa, yaptırımı o kadar yüksek olur. Çünkü biz en büyük eğitimi cebimizden para çıkınca öğreniyoruz, aynı hatayı bir daha yapmıyoruz.” şeklinde yorumlar yapılırken, trafik cezalarının arttırılmasının önemine vurgu yapılıyor.

Meclise sunulacak yeni yargı paketiyle trafik suçlarına yönelik cezalar önemli ölçüde artırılacak. Buna göre, alkollü araç kullanma, drift atma, makas atma ve ambulansa yol vermeme gibi suçların cezaları katlanacak.

ESKİ CEZA VE YENİ CEZA FİYATLARI

Drift atma: 46.392 TL | 80.000 TL

Makas atma: 9.267 TL | 50.000 TL

Ehliyetsiz araç kullanma: 18.677 TL | 40.000 TL

Ambulansa yol vermeme: 993 TL | 20.000 TL

Alkollü araç kullanma: 9.267 TL | 50.000 TL

Drift atma cezası, 46.392 TL’den 80.000 TL’ye; makas atma cezası ise 9.267 TL’den 50.000 TL’ye çıkacak.

Ehliyetsiz araç kullananlar 40.000 TL ceza ödeyecek. Ambulansa, polise ve itfaiyeye yol vermeyenler ise 20.000 TL ödeyecek.