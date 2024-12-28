Trafik cezalarında yeni karar: Vatandaşlardan şikayet yağdı!

28 Aralık 2024 19:37 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 19:38

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), fahri trafik müfettişleri tarafından delilsiz şekilde düzenlenen ceza tutanaklarının keyfi uygulamalara yol açabileceği uyarısında bulunarak, İçişleri Bakanlığına yeni düzenlemeler yapılması yönünde tavsiyede bulundu. Trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan uygulamanın, mevcut haliyle bazı sorunlara neden olduğu ve vatandaşların haklı itirazlarına yol açtığı belirtiliyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), fahri trafik müfettişleri tarafından fotoğraf veya görüntü olmadan düzenlenen ceza tutanaklarının keyfi uygulamalara yol açabileceği uyarısında bulundu ve İçişleri Bakanlığına yeni kurallar belirlenmesi tavsiyesinde bulundu.

VATANDAŞIN ŞİKAYETİ ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

Bir vatandaşın, fahri trafik müfettişleri tarafından "delilsiz ve keyfi" şekilde trafik cezası yazıldığı şikayetiyle KDK'ye başvurması üzerine inceleme yapıldı. Şikayette, müfettişlerin görevlerini kötüye kullandığı iddia edildi.

FAHRİ MÜFETTİŞLİK VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan görüşlerde, fahri trafik müfettişliği uygulamasının, sürücülerde "her zaman denetlenme algısı" oluşturarak trafik güvenliğine katkı sağladığı vurgulandı. Ancak, KDK'nin kararında, fahri müfettişlerin anlık tespitlerine dayalı olarak düzenlediği tutanaklarda delil zorunluluğu olmamasının sorunlara yol açabileceği belirtildi.

2020-2024 DÖNEMİNDEKİ VERİLER PAYLAŞILDI

KDK'nin raporuna göre, 2020 ile 2024'ün ilk yarısında fahri trafik müfettişleri tarafından toplam 5 milyon 5 bin 645 ceza tutanağı düzenlendi. Bu tutanakların yüzde 1-2'si itirazlar sonucunda iptal edildi. En fazla ceza, "araçta cep telefonu kullanılması", "kırmızı ışık ihlali", "hatalı şerit değiştirme" ve "emniyet kemeri takmama" gerekçeleriyle kesildi.

FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜYLE DELİL İSTENECEK

KDK, trafik ihlallerinin fotoğraf veya görüntüyle delillendirilmemesi durumunda, cezaların itiraz konusu olabileceğini belirtti. Bu durumun keyfi uygulamalara sebep verebileceğine dikkat çekilerek, İçişleri Bakanlığına fahri trafik müfettişliği uygulaması için teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak yeni çerçeve kurallar belirlenmesi tavsiyesinde bulunuldu. Tutanaklara ilişkin denetimlerin yalnızca şekil açısından değil, esas bakımından da yapılması gerektiği ifade edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KDK'nin tavsiye kararının mevzuat değişikliği çalışmalarında değerlendirileceğini açıkladı. Bu düzenlemelerin, mağduriyetlerin önlenmesi ve uygulamanın daha etkin hale getirilmesi hedefiyle ele alınacağı bildirildi.