Trafik ışıkları arızalandı, ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

28 Ekim 2024 11:43 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:03

Antalya'da trafik ışıklarının arızalanması faciayla burun buruna getirdi. Ana yol ile tali yolda geçiş üstünlüğü karmaşasına yol açan olayda bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5'i çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Antalya​'nın Manavgat​ ilçesinde trafik ışıklarında yaşanan arıza kazayı beraberinde getirdi. Geçiş üstünlüğü belirsizliğinin yaşandığı olayda 2 araç birbirine girdi, ortalık adeta savaş alanına döndü.

ÖNCE OTOMOBİLE ÇARPTI, SONRA KARŞI ŞERİDE UÇTU

Feci kaza Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Ömer Ali B.’nin kullandığı hafif ticari araç, Zübeyde Y.’nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Hafif ticari araç aracın çarpışmanın şiddetiyle refüjü aşarak karşı şeride geçtiği kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Melek Y. (11), Ela L. Y. (7), Miray Y. (6), Ayşe N. Y. (18), Burak B. (7), Abdullah E. B. (4) ve Perihan B. yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlike bulunmadığı bildirildi.

2 SÜRÜCÜ DE KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEDİĞİNİ SAVUNDU

Diğer taraftan her iki araç sürücüsü de kırmızı ışıkta geçmediklerini ileri sürdü. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından belirsizlik giderildi.

ANAYOLDAKİ IŞIK DEVRE DIŞI KALMIŞ

Buna göre karayolu üzerindeki trafik ışığının tali yollara yeşil yandığında tamamen devre dışı kaldığı tespit edildi. Kendisine yeşil yanan araç sürücüsü yolun kendisine ait olduğu gerekçesiyle, trafik ışığının devre dışı kaldığı araç sürücüsünün de anayolda gittiği için geçiş üstünlüğünün kendisinde olduğunu düşünerek durmadıkları belirlendi.