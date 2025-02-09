Trafik kazasının altından cinayet çıktı! Eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi tarafından katledildi

İstanbul'da 2 Mayıs 2016 yaşanan trafik kazasının altından cinayet çıktı. Bakırköy’de yaşanan kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan incelemelerin ardından durumun cinayet olduğunu belirledi. Öldürülen kişinin üzerinde çıkan kimlikle adının Abdullah olduğu belirlendi. Kimlik tespiti yapılan maktulün evli olduğu öğrenilince durum hemen eşine bildirildi. Asıl olay ise bundan sonra başladı.

İFADESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Düşmanı ve husumetlisi olmadığı öğrenilen adamın eşi ise ifadeye alındı. Evli kadın eskort çıkmıştı. Verdiği ifadeler ise şaşkına çevirdi. Sorguda şoke eden bilgiler ortaya çıktı. Genç kadın verdiği ifadeye göre, internet üzerinden eskortluk yapıyordu. Ve bunu eşi de biliyordu. Hatta iddiasına göre müşterilerle eşinin görüştüğünü ve anlaşmanın ardından müşterilere kendisini götürüp getirdiğini söyledi. Olay günü de daha önce internet üzerinden kendisine ulaşan ve daha sonra samimi olduğu bir müşterisinin evinde sabahladığını söyledi.

TÜM DETAYLAR ANLATTI

Genç kadının verdiği ifadeyi cinayet uzmanı kadın sorgucu Aytepe ifade tutanaklarına geçiriyordu. Bu sırada olaya bakan ekip şefi de ifadede yer alarak kadının şaşırtan ifadelerini dinliyordu. Eskort kadın olay anındaki detayları ise şöyle anlattı; “Sabah eşime mesaj attım erken gel beni al işim bitiyor diye. Sonra eşim 'geldim' diye mesaj attı bana. Ben hazırlanırken müşterim aşağı indi. Bu arada evde ben yalnız değildim. Müşterimin başka arkadaşları ve benim gibi eskort kızlar vardı. Ben tam çıkacaktım müşterimin arkadaşı Mevlüt eve panikle girdi. Silah patladı dedi. Ben eve gideceğim dedim. Ancak ben diğer arkadaşıyla aşağı indim. Mevlüt'ün arkadaşının aracına bindim dikiz aynasından bizim aracı park halinde gördüm. Geri geri gitmeye başladı. Biri engel oldu 'kaza var geçemezsiniz' dedi. Bunun üzerine biz araçtan inip yukarı tekrar eve çıktık."

KATİLİ KARISININ MÜŞTERİSİ ÇIKTI

İfadesine devam eden eskort kadın, evdeyken tanımadığı bir numaranın kendisini aradığını söyleyerek “Beni arayan kişi polis olduğunu söyledi. Ve aracımızın markasını söyleyerek bu araç sizin mi dedi evet dedim. Neredesiniz dedi. O sırada Mevlüt isimli arkadaş sessizce ‘Beylikdüzü’ de dedi ben de Beylikdüzü’ndeyim dedim. Polis eşimin eşkalini verdi, bu eşiniz mi dedi evet dedim. Eşiniz kaza geçirmiş dedi. Ben de hastaneye gelirim dedim. Çok şaşırdım.” ifadelerini kullandı. Yapılan çalışmalarda silahı kullanan kişi ise eskort kadının müşterisi çıktı.

"KOCAM ZORLA YAPTIRTIYOR"

Gayrettepe’nin en ağır bölümünde ifade veren katil zanlısı, önce ilişkiye girdiği eskort kadınla nasıl tanıştığını anlattı. Birkaç görüşmeden sonra kadınla samimileştiğini anlatan katil zanlısı "Olay günü 'eşim beni araçla getirdi' dedi. Evde 3 arkadaşım vardı. Bir odaya geçtik. Onunla samimi olduğumuz için bana gerçek adını söyledi. Kendisini eşi olan kişinin kendi rızası olmamasına rağmen çalıştırdığını söyledi. Kocasından ayrılmak istediğini ancak kendisi tehdit ettiğini söyledi. Ben de madem öyle kocanı çağıralım konuşalım dedim.” ifadelerini kullandı.

"BOŞANMAYA İKNA EDELİM"

İfadesine devam eden katil zanlısı, bu ayrıntıları daha sonra evdeki arkadaşına anlattığını belirterek ‘O zaman kadının kocası gelince biz de konuşalım boşanmaya ikna edelim dedik. Adam aşağı gelince biz aşağı inmeye hazırlandık adamın karısı bize kocamın küçük silahı var deyince ben de silahımı yanıma aldım. Aşağı indik. Plakasını söylediği için arabayı tanıdık. Arkadaşım Hasan araca binmek istedi. Aracın kapısı kilitli olduğu için binemedi. Ben elimdeki silahla sağ ön cama vurup kırmak istedim. Ancak camı kıramadık. Elini beline götürünce ateş ettim” dedi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Soruşturma çok hızlı yürütülüyordu. Kısa sürede katil zanlısının ismine ulaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından olayda silahı kullandığı belirlenen katil zanlısı ile diğer şüpheli yakalandı. Yakalanan katil zanlısı ise bambaşka bir ifade verdi.