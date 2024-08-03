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Trafik kurallarına uyan sürücülere kebap! Adana'da gülümseten anlar

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Ağustos 2024 13:32 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:38
Trafik kurallarına uyan sürücülere kebap! Adana&#039;da gülümseten anlar

Adana'da sürücülerin trafik kurallarına uyması için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinden kebap yöntemi gülümsetti.

l Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan Nehri'nin ayırdığı Çukurova ve Yüreğir ilçelerini bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki yönündeki modern döner kavşaklara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

TRAFİK KURALLARINA UYAN SÜRÜCÜLERE KEBAP!

Sürücülere, kavşak içerisinde seyreden araçların geçiş önceliğinin olduğunu hatırlatan ekipler, trafik tabelalarındaki uyarılara dikkat edilmesini istedi.

Trafik kurallarına uyan sürücülere kebap! Adana'da gülümseten anlar - 1. Resim

Etkinlikte, kurallara uydukları belirlenen sürücülere Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği üyesi bir restoran tarafından hazırlanan kebaplar ikram edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Mustafa Çuhadar, gazetecilere, sürücülerin, kavşakta yoğunluk olması durumunda diğer araçların geçişini bekledikten sonra yola devam etmesi gerektiğini söyledi.

Trafik kurallarına uyan sürücülere kebap! Adana'da gülümseten anlar - 2. Resim

Döner kavşaklarda daha az trafik kazasıyla karşılaşıldığını belirten Çuhadar, "Bu kavşakların yapımının ardından her iki bölgedeki yaralamalı kazaların sayısında büyük oranda düşüş gözlenmiştir." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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