Trafik magandaları yolu kapattı, sürücüler çıldırdı

09 May 2024 09:40 - Güncelleme : 09 May 2024 09:42

Her kentte olduğu gibi Bursa'da da trafik magandaları diğer sürücüleri isyan ettirdi. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir grup düğün konvoyu yaparak trafiği durma noktasına getirdi.

O ANLAR KAMERADA

Üç şeridin tamamını kapatan grup, diğer sürücüleri çileden çıkardı. Bir süre boyunca trafiğin akışı dururken, o anlar trafikteki bir sürücü tarafından görüntülendi.