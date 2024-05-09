Trafik magandaları yolu kapattı, sürücüler çıldırdı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 09:40 - Güncelleme : 09 May 2024 09:42
Bursa'da düğün konvoyunda bulunan birkaç maganda eğlence adı altında yolu kapattı. Trafiğin kilitlendiği duruma diğer sürücüler isyan etti.
Her kentte olduğu gibi Bursa'da da trafik magandaları diğer sürücüleri isyan ettirdi. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir grup düğün konvoyu yaparak trafiği durma noktasına getirdi.
O ANLAR KAMERADA
Üç şeridin tamamını kapatan grup, diğer sürücüleri çileden çıkardı. Bir süre boyunca trafiğin akışı dururken, o anlar trafikteki bir sürücü tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı