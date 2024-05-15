Trafik magandasının tehlikeli 'şovları' anbean kameraya yansıdı! 

15 May 2024 00:44 - Güncelleme : 15 May 2024 00:53

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Alanya D-400 Karayolu Konaklı mevkiinde meydana gelen olayda, 07 BKJ 387 plakalı kamyonet şeridinde seyir halindeyken bir anda sağa ve sola doğru makas atmaya başladı.

Kamyonetin tehlikeli anları diğer sürücüleri tarafından kaydedildi. Sosyal medyada görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Görüntülerde kasasında yük olduğu görülen kamyonetin şeridinde ilerlerken önce sağa sola savrulduğu, ardından da hızlıca diğer şeride geçtiği görüldü.

Kamyonetin daha sonra ise yavaşladığı anlar da anbean kameralara yansıdı.