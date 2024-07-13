Trafik polisi ile sürücü arasında gülümseten anlar! Sosyal medyada gündem oldu 

13 Temmuz 2024 18:29 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 18:38

Cem Yılmaz'ın yeni rakibi yapay zeka! İnsanlardan çok daha komik

Cem Yılmaz'ın yeni rakibi yapay zeka! İnsanlardan çok daha komik

Antalya'da yaklaşık 2 ay önce yaşanan ve sosyal medyada farklı illerde yaşandığı iddia edilen ve izleyenleri gülümseten trafik görüntüleri ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücü trafik kazasına karıştıktan sonra aracını çalıştıramadı.

"BEN İTELİYORUM, SEN TELEFONDA KONUŞUYORSUN"

Bu sırada bir trafik polisi, sürücüye yardım etmek amacıyla aracı itmeye başladı. Trafik polisi aracın içindeki sürücünün cep telefonunda, "Sanayiye gidiyorum yavrum" dediğini duyunca, "Ben seni itiyorum, sen telefonla konuşuyorsun" diyerek sitem etti.

Bu anlar hem olayı kaydedenler hem de izleyenleri gülümsetti.