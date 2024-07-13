Trafik polisi ile sürücü arasında gülümseten anlar! Sosyal medyada gündem oldu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Temmuz 2024 18:29 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 18:38
Antalya'da meydana gelen kazanın ardından yol kenarında kalan bir araca yardım eden trafik polisinin, araçta oturup cep telefonuyla konuşan sürücüye verdiği tepki sosyal medyada büyük ilgi gördü. Polis memurunun, "Ben seni itiyorum, sen telefonla konuşuyorsun" diyerek serzenişte bulunduğu anlar izleyenleri gülümsetti.
Antalya'da yaklaşık 2 ay önce yaşanan ve sosyal medyada farklı illerde yaşandığı iddia edilen ve izleyenleri gülümseten trafik görüntüleri ortaya çıktı.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücü trafik kazasına karıştıktan sonra aracını çalıştıramadı.
"BEN İTELİYORUM, SEN TELEFONDA KONUŞUYORSUN"
Bu sırada bir trafik polisi, sürücüye yardım etmek amacıyla aracı itmeye başladı. Trafik polisi aracın içindeki sürücünün cep telefonunda, "Sanayiye gidiyorum yavrum" dediğini duyunca, "Ben seni itiyorum, sen telefonla konuşuyorsun" diyerek sitem etti.
Bu anlar hem olayı kaydedenler hem de izleyenleri gülümsetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı