Trafik yoğunluğunun olduğu şehirler sıralandı! İstanbul'un yeri şaşırtmadı

07 Ocak 2025 23:21 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 23:26

Dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehirleri listesinde zirve bu yıl İstanbul'un oldu. Geçtiğimiz yıl 6. sırada bulunan İstanbul, 2023 verilerine göre birinciliğe yükseldi. Yayınlanan raporda, İstanbul'da yaşayan sürücülerin trafik sıkışıklığı sebebiyle yılda ortalama 105 saat kaybettikleri belirtildi.

Inrix’in 2024 yılına ilişkin trafik​ analizi raporuna göre, İstanbul dünya genelinde en yoğun trafiğe sahip şehir olarak ilk sırada yer aldı. Listenin sonunda ise Toronto 25. sırada kendine yer buldu.

105 SAATİMİZ TRAFİKTE GEÇİYOR!

Raporda, İstanbul​'daki sürücülerin trafik sıkışıklığı nedeniyle 2024 yılında toplamda 105 saatlerini yolda kaybettikleri belirtildi. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla %15 oranında bir artış anlamına geliyor.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA ZİRVEYİ KAPTI!

Geçtiğimiz yıl dünya sıralamasında altıncı olan İstanbul, bu yıl trafik yoğunluğundaki artışla zirveye yükseldi. Geçen yılın lideri New York​ ikinci sıraya gerilerken, Chicago​ ve Meksiko Şehri sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada konumlandı.

Bu şehirlerde sürücüler, trafik sıkışıklığı nedeniyle yıllık 97 ila 102 saat arasında zaman kaybı yaşadı. Paris, 97 saatlik kayıpla dünya sıralamasında altıncı, Avrupa genelinde ise ikinci sırada yer aldı.

Raporda, 37 ülkedeki yaklaşık 1.000 şehirde trafik yoğunluğu ve ulaşım trendleri analiz edilerek küresel değerlendirmeler yapıldı.

DEV BÜTÇE BOŞA GİTTİ!

Güney Afrika'nın Cape Town şehri, dokuzuncu sırada yer aldı ve 2023’teki konumunu korudu. Şehir, trafik sıkışıklığını azaltmak için 2024-2027 arasında yaklaşık 382 milyon poundluk bir bütçe ayırdı. Bu bütçe, yol projeleri, bisiklet yolları ve kaldırım düzenlemelerini içeriyor.

Daily Mail'in aktardığı bilgiye göre; INRIX analisti Bob Pishue, pandemi sonrası dönemde trafikte belirgin bir artış gözlemlendiğini ifade etti. "2020’den bu yana trafik, pandemi öncesi seviyelerine doğru kademeli olarak arttı. Özellikle San Jose, San Francisco ve Seattle gibi teknoloji merkezlerinde uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin azalması, şehir merkezine yapılan yolculukları artırdı. Bu artış, şehir ekonomileri için olumlu bir gösterge" diyen Pishue, hafta sonları ekonomik aktivitenin de artış gösterdiğini vurguladı.