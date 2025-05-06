Trafikte bunu asla yapmayın! Tam 41 bin lira ödedi

Motosiklet kullanımının yaygın olduğu Mersin'de, özellikle gençler arasında yaygınlaşan tehlikeli gösterilere bir yenisi daha eklendi. Ehliyetsiz şekilde motosiklet kullanan D.E.A., trafikte ön kaldırarak yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Kargıpınarı Mahallesi’nde sürücüyü kısa sürede tespit etti.

CEZALAR PEŞ PEŞE

Valilik açıklamasına göre, D.E.A.'ya "belgesiz araç kullanmak", "kask takmamak" ve "tehlikeli-saygısız araç kullanmak" gibi çeşitli suçlardan toplam 41 bin 326 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün, yaptığı bu hareketle sadece kendisinin değil, trafikteki diğer vatandaşların da hayatını riske attığı vurgulandı.

CEZA MOTOSİKLETTEN DAHA PAHALI

Olay sonrası dikkat çeken bir detay ise, cezanın kesildiği motosikletin ikinci el piyasa fiyatının bu meblağdan daha düşük olması oldu. Bu durum, sosyal medyada “bir gösteri pahalıya patladı” yorumlarına neden oldu.