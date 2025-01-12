Trafikte büyük denetim, ceza yağdı! Sürücüler en çok o kuralı çiğniyor

12 Ocak 2025 08:37 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 08:38

Kolluk kuvvetlerinin 2-9 Ocak tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 506 bin sürücü ya da araca cezai işlem uygulandı. Cezalarda 126 bini aşkın ihlalle, hız sınırına uymayanlar başı çekti.

Trafikte sıkı denetimler sürüyor. 2-9 Ocak tarihleri arasında 3 milyon 243 bin 49 araç denetlenirken 506 bin 311 araca ya da sürücüye işlem yapıldı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi. Son verileri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimler sonucu yapılan işlemlere ilişkin verileri sıraladı. Buna göre;

ÇAKARLI ARAÇLARA GEÇİT YOK!

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 76,

Hız ihlalinde bulunan 126 bin 229,

Muayenesi yaptırılmamış 28 bin 702,

Emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 353,

Sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 648 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 24 olmak üzere 506 bin 311 araca-sürücüye işlem yapıldı.

YAYALARA DA CEZA YAĞDI

2024’te yaya güvenliği kurallarına uymayan 71 bin 21 sürücüye ve 3 bin 26 yayaya da yine cezai işlem uygulandı.

Bakan Yerlikaya 2024 yılında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yaya güvenliği kapsamında kurallara uymayan sürücülere 71 bin 21 adet işlem yapılığını açıkladı.

Ayrıca kurallara uymayan 3 bin 26 yayalara ise 2 bin 26 adet işlem yapıldığını sözlerine ekledi.