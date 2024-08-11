Trafikte büyük denetim! Tam 426 bin 589 araç ve sürücüye ceza kesildi

11 Ağustos 2024 08:31 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 08:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde trafik güvenliği adına yapılan denetim ve yaptırımlara ilişkin verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin 1-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 2 milyon 609 bin 216 araç denetlendiğini duyururken "Toplam 436 bin 589 araca ve sürücüye işlem yapıldı" ifadesini kullandı.

ÇAKAR KULLANANLARA AF YOK!

Yerlikaya'nın açıklamasına göre;

- Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 210 sürücüye işlem yapıldı.

- Hız ihlalinde bulunan 127 bin 384,

- Periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 288,

- Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 569,

EMNİYET KEMLERİ UYARISI

Sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 151 ve

Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 891 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 436 bin 589 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya konuşmasında ayrı emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekerek "Trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45'ni, ağır yaralanmaların ise yüzde 60 oranında azaltmaktadır" diye konuştu.

Son olarak Bakan Yerlikaya, otobüsler dahil tüm araçlarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmasının yasal zorunluluk olduğu bilgisine yer verdi.