Trafikte dehşet dolu anlar... İçinde bebeğin bulunduğu otomobilin camını kırıp saldırdı!

23 Haziran 2024 01:10 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 01:39

Samsun'un Kavak ilçesinde trfikte dehşet anlar meydana geldi. Samsun-Ankara Karayolu üzerinde önceki gece saat 01.30 sıralarında trafik anlaşmazlığı sebebiyle Seyit O.Ö. (31), Latif Ö. (70) ve Kamuran Ö. (50) tekme ve yumruk ile vurulmak suretiyle darp edilip, tehdit ve hakarete uğrayıp içende 6 aylık bebeğin de bulunduğu otomobillerinin ön camı kırılarak dehşeti yaşadılar.

Darp edilen ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili A.R.Ö. (46) ve oğlu Y.Ö. (17) Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kavak Adliyesine sevk edilen Y.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, babası A.R.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.