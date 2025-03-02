Trafikte devrim gibi ceza sistemi dönemi! O ihlalin cezası artık direkt hapis

Türkiye'de trafik güvenliğini artırmak için yeni bir düzenleme yolda. Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hazırladığı yargı paketi kapsamında, alkollü araç kullananlar direkt cezaevini boylayacak. Drift ve makas gibi tehlikeli hareketleri yapmak için maganda olmak yetmeyecek zengin de olmak gerekecek.

Adalet Bakanlığı ile AK Parti yeni yargı paketi ile trafik suçları konusunda devrim niteliğinde bir ceza sistemini hayata sokmayı planlıyor. Kısa süre içinde TBMM gündemine getirilmesi planlanan paket kapsamında caydırıcı olmaktan çıkan bazı trafik suçlarının cezaları da yeniden düzenlenecek. Teklif kabul edilirse trafikte drift ve makas atanları 80 bin lira, ehliyetsiz araç kullananları ise 40 bin liraya varan cezalar bekliyor. Alkollü araç kullananlar ise kodesi boylayacak.

EHLİYETE İLK EL KOYMADA 6 AYLIK SÜRE UZUYOR

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın kulis haberine göre, teklif edilecek trafik cezaları düzenlemesi şöyle:

Alkollü araç kullanımında hapis cezası alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak ve bu cezanın yatarı olacak. İki yıl olan üst sınır ise değiştirilmeyecek.

Alkollü araç kullananlar en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalacak. Ayrıca 9 bin 267 lira olan alkollü araç kullanma cezası 50 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarılacak.

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası 47 bin 842 liradan 100 bin liraya yükseltilecek, ehliyeti geri alma süresi ise mevcutta olduğu gibi 5 yıl olarak uygulanacak.

TRAFİK MAĞANDALARININ GÖZÜ YAŞLI