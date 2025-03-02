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 | Suat Vilgen

Trafikte devrim gibi ceza sistemi dönemi! O ihlalin cezası artık direkt hapis

Türkiye'de trafik güvenliğini artırmak için yeni bir düzenleme yolda. Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hazırladığı yargı paketi kapsamında, alkollü araç kullananlar direkt cezaevini boylayacak. Drift ve makas gibi tehlikeli hareketleri yapmak için maganda olmak yetmeyecek zengin de olmak gerekecek.

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Trafikte devrim gibi ceza sistemi dönemi! O ihlalin cezası artık direkt hapis
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 09:41

Adalet Bakanlığı ile AK Parti yeni yargı paketi ile trafik suçları konusunda devrim niteliğinde bir ceza sistemini hayata sokmayı planlıyor. Kısa süre içinde TBMM gündemine getirilmesi planlanan paket kapsamında caydırıcı olmaktan çıkan bazı trafik suçlarının cezaları da yeniden düzenlenecek. Teklif kabul edilirse trafikte drift ve makas atanları 80 bin lira, ehliyetsiz araç kullananları ise 40 bin liraya varan cezalar bekliyor. Alkollü araç kullananlar ise kodesi boylayacak.

EHLİYETE İLK EL KOYMADA 6 AYLIK SÜRE UZUYOR

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın kulis haberine göre, teklif edilecek trafik cezaları düzenlemesi şöyle:

  • Alkollü araç kullanımında hapis cezası alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak ve bu cezanın yatarı olacak. İki yıl olan üst sınır ise değiştirilmeyecek.
  • Alkollü araç kullananlar en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalacak. Ayrıca 9 bin 267 lira olan alkollü araç kullanma cezası 50 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarılacak.
  • Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası 47 bin 842 liradan 100 bin liraya yükseltilecek, ehliyeti geri alma süresi ise mevcutta olduğu gibi 5 yıl olarak uygulanacak.

TRAFİK MAĞANDALARININ GÖZÜ YAŞLI

  • Trafikte drift atanlara verilen ceza 46 bin 392 liradan 80 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 60 günden bir yıla çıkarılacak.
  • 9 bin 267 lira olan makas atma cezası 50 bin lira olarak uygulanacak, bir yıl süreyle ehliyete el konulacak.
  • Ehliyetsiz araç kullanmanın cezasının 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılacak.
  • Trafikte ambulans, polis ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin cezası ise 993 liradan 20 bin liraya çıkarılacak.
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#drift
#trafik cezaları
#alkollü araç kullanma
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