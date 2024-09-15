Trafikte gergin anlar! Otobüs şoförü bıçak çekti ve saldırdı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Eylül 2024 09:08 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 09:10
Hatay’da trafikte otobüs şoförü ve bir otomobil sürücüsü tartışma yaşamaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken otobüs şoförünün bıçak çekerek araç sürücüsünün üzerine saldırdığı anlar kameralara yansıdı.
Antakya - Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde trafikte korku dolu anlar yaşandı. Trafikte seyir halindeki otobüsün şoförüyle, başka bir aracın sürücüsü aracında tartışma yaşandı.
HEMEN BIÇAK ÇEKTİ
Kısa sürede kavgaya dönüşen ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekti.
Araya giren vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan 2 sürücü arasında yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, 2 taraf da bölgeden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı