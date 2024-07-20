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Trafikte korku dolu anlar! Bagaj kapağı açık unutulan otobüs dehşet saçtı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Temmuz 2024 15:23 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 15:30

 Ankara’da bir yolcu otobüsünün açık unutulan bagaj kapağı, seyir halindeki tırın aynasına çarptı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Ankara - Polatlı Karayolu güzergahında meydana gelen olayda, şehirlerarası yolcu otobüsü, bagaj kapağı açık halde kilometrelerce ilerledi.

Trafikte korku dolu anlar! Bagaj kapağı açık unutulan otobüs dehşet saçtı - 1. Resim

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ 

Açıkta duran bagaj kapağının bir tırın sağ aynasına çarpması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafik güvenliğini düşünmeyen otobüs yetkililerine çevredekiler tepki gösterdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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