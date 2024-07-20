Trafikte korku dolu anlar! Bagaj kapağı açık unutulan otobüs dehşet saçtı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Temmuz 2024 15:23 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 15:30
Ankara’da bir yolcu otobüsünün açık unutulan bagaj kapağı, seyir halindeki tırın aynasına çarptı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara - Polatlı Karayolu güzergahında meydana gelen olayda, şehirlerarası yolcu otobüsü, bagaj kapağı açık halde kilometrelerce ilerledi.
SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ
Açıkta duran bagaj kapağının bir tırın sağ aynasına çarpması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Trafik güvenliğini düşünmeyen otobüs yetkililerine çevredekiler tepki gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı