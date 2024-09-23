Trafikte korku dolu anlar: E-5'te alev topuna döndü
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Eylül 2024 03:10 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 03:19
E-5 karayolu Şirinevler'de bir araçta yangın çıkarak adeta alev topuna döndü. Trafikte korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Şirinevler ilçesinin E-5 mevkisinde bir anda aracın motor kısmında çıkan yangın büyüdü. 23.00 sıralarında başlayan olayda şoför can havliyle emniyet şeridine çekerek kurtuldu. İhbar üzerine giden ekipler olayı kontrol altına aldı.
Araç yangın sonrası adeta küle döndü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, alev topuna dönen araç, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı