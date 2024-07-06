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Trafikte maganda terörü: Önce önünü kesti sonra kaputa yattı! Dehşet anları kamerada

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Temmuz 2024 15:23 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 16:00

Pendik’te TEM otoyolunda çıkan tartışma büyüdü. Minibüs sürücüsü, tartıştığı bir sürücünün otomobilinin kaputuna yatarak aracın ilerlemesini engelledi. Otomobilde bulunan kadın ise panik dolu anlar yaşadı.

Pendik’te TEM otoyolunda yaşanan olayda, bir minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Minibüs sürücüsü tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü keserek durdurdu.

KAPUTUN ÜZERİNE YATARAK ARACIN GİTMESİNİ ENGELLEDİ

Minibüsten inen şahıs, otomobilin kaputunun üzerine yatarak aracın gitmesini engelledi. Otomobil içerisinde bulunan ve o anları korku ile kayda alan kadın, ‘Ümit araçtan inme ne olursun’ diyerek yanındaki kişinin araçtan inmesini engelledi.

Trafikte maganda terörü: Önce önünü kesti sonra kaputa yattı! Dehşet anları kamerada - 1. Resim

Otomobildeki adam polisi arayarak ihbarda bulunurken, kaputa çıkan şahıs da ‘polis geliyor sağa çek’ diyerek otomobil sürücüsüne aracını durdurmasını söyledi. Otomobil sürücüsü, şahsın kaputtan inmesinin ardından gaza basarak yoluna devam etti.

O anlar otomobilde bulunan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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