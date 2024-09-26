Trafikte polise çarpıp kaçtı! Yakalanan alkollü sürücü ekiplere saldırdı

26 Eylül 2024 15:17 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:17

İstanbul Esenler'de alkollü bir sürücüsü sabah saatlerinde seyir halindeki trafik polislerine çarpıp kaçtı. Bunun üzerine polisin peşine düştüğü sürücü kıskıvrak yakalandı. Yapılan alkol testinde 2.18 promil alkollü çıkan sürücü kendisini karakola götürmek isteyen polislere bir anda saldırdı.

İstanbul​ Esenler Hal Otogar Bağlantı yolunda meydana gelen olayda alkollü bir taksi sürücüsü seyir halindeki trafik polislerine çarpıp kaçtı. Bunun üzerine taksiciyi takibe geçen polis​ ekipleri, taksi sürücüsünü Atışalanı köprüsü mevkiinde kıskıvrak yakaladı. 2.18 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI Polis ekipleri taksi sürücüsüne yaptıkları alkol ölçümünde 2.18 promil alkollü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis aracın çekilmesini ve taksi sürücüsünü ifadesi alınmak üzerine karakola gelmesi gerektiğini belirtti. Aracının çekilmesine tepki gösteren ve karakola gitmek istemeyen taksi sürücüsü Oktay Ürer, bir anda polis ekiplerine saldırmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, taksi sürücüsüne kademeli güç kullanarak kontrol altına alındı. İlgili Haberler Çöp kamyonu adeta infilak etti! İşçiler böyle ölümden döndü Lastiği patlayan otomobil durağa girdi! Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada