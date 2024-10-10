Trafikte sinir krizi geçirdi, adamın aracına jop ile saldırdı

10 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:03

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafikte yine kavga çıktı. Sinir krizi geçiren bir şahıs, tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye’de her gün birçok ilde trafikte kavga ve şiddet​ olayları durmak bilmiyor. Özellikle İstanbul​ trafiğinde kavgalarda artık artış yaşanıyor. Dün akşam saatlerinde Esenyurt​ Balıkyolu Mahallesi’nde yeni bir olay yaşandı.

JOP İLE SALDIRDI

İddiaya göre iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkeden deliye dönen adam ise jop ile tartıştığı şahsın arabasına saldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.