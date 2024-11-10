Trafikte şoke eden anlar! Kilometrelerce takip ettikten sonra...

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 Kasım 2024 14:26 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 14:26

İstanbul Arnavutköy’de dün gece saatlerinde iki aracın yol verme tartışmasında şoke eden anlar yaşandı. Servis minibüsü ile tartışan otomobil sürücüsü, önünü kestiği araca geri geri gelerek çarptı. Korku dolu anlar araç kamerası tarafından böyle görüntülendi.

İstanbul Arnavutköy’de yaşanan olay ağızları açık bıraktı. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil ile servis minibüsü yol verme mevzusu yüzünden inatlaşmaya başladı. İnatlaşmanın boyutu artınca ikili arasındaki gerilim de tırmandı. FİLMLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER Otomobil sürücüsü defalara kez önüne kırdığı servis minibüsünü durdurmak istedi. Yoluna devam etmek isteyen servis minibüsü manevra yaparak olay yerinden uzaklaşmak istese de başaramadı. Otomobil sürücüsü defalarca kez önüne manevra yaptığı minibüsü durduramayınca kilometrelerce takip edip, öne geçtikten sonra aracını geri vitese takarak minibüse çarptı. O anlar servisin araç kamerası tarafından anbean böyle görüntülendi. İlgili Haberler Fenerbahçe, Sivasspor önünde moral arıyor! Muhtemel 11 belli oldu Eskişehir kuş gribi vakası nedeniyle alarmda! Tavuklar telef oldu, 5 mahalle karantinaya alındı Dünyanın terk edilmiş ürkütücü bölgeleri! Bir zamanların hayat dolu şehirleri şimdi hayalet kent