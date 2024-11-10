Trafikte şoke eden anlar! Kilometrelerce takip ettikten sonra...
İstanbul Arnavutköy’de dün gece saatlerinde iki aracın yol verme tartışmasında şoke eden anlar yaşandı. Servis minibüsü ile tartışan otomobil sürücüsü, önünü kestiği araca geri geri gelerek çarptı. Korku dolu anlar araç kamerası tarafından böyle görüntülendi.
İstanbul Arnavutköy’de yaşanan olay ağızları açık bıraktı. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil ile servis minibüsü yol verme mevzusu yüzünden inatlaşmaya başladı. İnatlaşmanın boyutu artınca ikili arasındaki gerilim de tırmandı.
FİLMLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER
Otomobil sürücüsü defalara kez önüne kırdığı servis minibüsünü durdurmak istedi. Yoluna devam etmek isteyen servis minibüsü manevra yaparak olay yerinden uzaklaşmak istese de başaramadı. Otomobil sürücüsü defalarca kez önüne manevra yaptığı minibüsü durduramayınca kilometrelerce takip edip, öne geçtikten sonra aracını geri vitese takarak minibüse çarptı. O anlar servisin araç kamerası tarafından anbean böyle görüntülendi.