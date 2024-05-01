01 May 2024 10:50 - Güncelleme : 01 May 2024 10:58
Trafikte tartıştığı sürücüyü yere yatırıp defalarca yumruk attı
Antalya’da trafikte tartışan iki sürücü kavgaya tutuştu. Sürücülerden biri diğerini yere yatırarak defalarca yumruk attı. O anlar olaya şahitlik eden vatandaş tarafından kaydedildi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile bir sürücü, diğerini yere yatırıp defalarca yumruklayarak darp etti. Bir vatandaşın müdahalesi sonucu taraflar ayrılırken, olay anı başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı