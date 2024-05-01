Trafikte tartıştığı sürücüyü yere yatırıp defalarca yumruk attı

01 May 2024 10:50 - Güncelleme : 01 May 2024 10:58

Ne olduğunu kimse anlamadı! Dakikalar içinde vatandaşlara binlerce lira dağıttı

Ne olduğunu kimse anlamadı! Dakikalar içinde vatandaşlara binlerce lira dağıttı

Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile bir sürücü, diğerini yere yatırıp defalarca yumruklayarak darp etti. Bir vatandaşın müdahalesi sonucu taraflar ayrılırken, olay anı başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.