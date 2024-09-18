Trafikte tehlikeli hareketler! Motosikletli trafik magandaları kamerada

18 Eylül 2024 02:26 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 02:29

Aksaray’da 2 motosikletli, trafikte tehlikeli sürüş yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar kameraya yansırken, sürücülere 6 bin 580 TL para cezası kesildi.

Aksaray’ın en işlek caddelerinden biri olan Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde kameralara tehlikeli anlar yansıdı. Motosikletle caddeye çıkan 2 sürücü​, patinaj çektirip hem kendi hem de diğer araç sürücülerin canını hiçe sayarak tehlikeli sürüş yaptı.

MOTOSİKLET​ ÜZERİNDE MUHABBET

Sürücülerin yaptığı tehlikeli sürüş anları bir araçta yolcu konumundaki vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, görüntülerde motosiklet sürücülerinin tek şeritli yolda yan yana seyrederek muhabbet ettikleri, patinaj çektirerek ani şerit değiştirme yaptıkları, aşırı süratli motosiklet kullandıkları görülüyor.

SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ

Trafikte seyir halinde olmalarına rağmen zaman zaman dönüp arkalarına bile bakan sürücülerin tehlikeli sürüşü cezasız kalmadı. Görüntüler üzerine Aksaray​ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülere “Saygısızca motosiklet kullanmak, tehlikeli şerit değiştirme” gibi kural ihlallerinden 3 bin 290’ar TL olmak üzere toplam 6 bin 580 TL para cezası kesti.