Trafikte tehlikeli yolculuk! 9 metrelik boruları motosikletle taşıdılar
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Haziran 2024 15:36 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:45
Aksaray’da trafiği tehlikeye atarak 9 metre uzunluğundaki boruları motosikletle taşıyan 2 kişi yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
Aksaray’ın Yeni Mahalle Hastane Caddesi üzerinde kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki kişi 7 ile 9 metre arasında 3 farklı boruyu kimseye aldırış etmeden taşıdı.
MOTOSİKLETİ KULLANMAKTA ZORLUK ÇEKTİ
Uzun olması nedeniyle boruların bir kısmı yere sürterek giderken sürücü zaman zaman motosikleti kullanmakta güçlük çekti. Boruları tutan arkasındaki yolcu da boruları tutmakta güçlük çekerken, motosiklet zaman zaman yolda zikzaklar çizerek devam etti.
En ufak bir engebede düşmeleri an meselesi olan o tehlikeli yolculuk anbean görüntülendi. Sadece boruların düşmesiyle bile arkadan gelen araçların kaza geçirmesine sebep olabilecek tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı