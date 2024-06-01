Trafikte tehlikeli yolculuk! 9 metrelik boruları motosikletle taşıdılar

01 Haziran 2024 15:36 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:45

Öldü ama hala çok konuşuluyor: İşte Prenses Diana’nın boşandıktan sonra Chanel giymemesinin sebebi

Öldü ama hala çok konuşuluyor: İşte Prenses Diana’nın boşandıktan sonra Chanel giymemesinin sebebi

Aksaray’ın Yeni Mahalle Hastane Caddesi üzerinde kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki kişi 7 ile 9 metre arasında 3 farklı boruyu kimseye aldırış etmeden taşıdı.

MOTOSİKLETİ KULLANMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Uzun olması nedeniyle boruların bir kısmı yere sürterek giderken sürücü zaman zaman motosikleti kullanmakta güçlük çekti. Boruları tutan arkasındaki yolcu da boruları tutmakta güçlük çekerken, motosiklet zaman zaman yolda zikzaklar çizerek devam etti.

En ufak bir engebede düşmeleri an meselesi olan o tehlikeli yolculuk anbean görüntülendi. Sadece boruların düşmesiyle bile arkadan gelen araçların kaza geçirmesine sebep olabilecek tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü.