Tramvayda Türk - Rus kültürü tartışması... Her şey araca sokulan köpekle başladı

07 Haziran 2024 12:26 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:26

Kedi ve köpekleri için müstakil ev kiraladılar! Hepsinin ayrı odası var

Kedi ve köpekleri için müstakil ev kiraladılar! Hepsinin ayrı odası var

Antalya'da güvenlik görevlisinin uyarısına rağmen tramvaya köpekleriyle binen iki kadın ile diğer yolcular büyük bir tartışma patlak verdi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

"KEÇİYİ DE ALIN O ZAMAN"

Görüntülerde iki kadına tepki gösteren bir başka yolcunun, "Keçiyi de alın, ama o yuvasız öyle mi" sözlerine kadınlardan biri, "Veterinere götürüyoruz, Ne yapayım gezmeye götürmüyorum. Tarım Bakanlığına götürüyoruz, mesaj geldi. Keyfimden götürmüyorum. Dışarıda baktığımız 2-3 tane de kedimiz var. İnsan için hiçbir şey yapmam" yanıtını veriyor.

TÜRK-RUS KÜLTÜRÜ TARTIŞMASI

Ancak karşılıklı atışmaların ardından tartışma bir süre sonra eksen değiştirdi. Bir başka vatandaşın her şeyin bir ölçüsü olduğunu belirterek, "Anne-baba huzurevinde, kedi-köpek içeride yatıyor" şeklindeki yorumu kucağında köpeği ile tramvay yolculuğu yapan kadını daha da sinirlendirdi. Kadının yaşlı adama cevabı, "Huzurevine koyan sizsiniz. Siz de huzurevine gideceksiniz, çocuklarınız bakmayacak size" şeklinde oldu.

"RUSLAR MÜSLÜMAN DEĞİL AMA!.."

Kendisinin babasının Türk, annesinin ise Rus olduğunu ve Rus kültürü ile büyüdüğünü söyleyen kadın, "Ruslar Müslüman değiller ama öyle bir kültürleri var ki, annesini babasını huzur evine koymazlar. Hayvanı sevmeyen insanları sevmez" ifadelerini kullandı.

Dozu bir türlü düşmeyen tartışma, yolcuların tramvaydan inmesiyle noktalanabildi.