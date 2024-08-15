Tropikal fırtına geliyor! Uzmanlar tarih vererek uyardı: Eylül ayına dikkat!

15 Ağustos 2024 11:09 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:15

Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Eylül ayında tropikal fırtınaların meydana geleceğini ve bu fırtınalardan kaynaklı yoğun yağışların olacağını açıkladı.

EL NİNO ETKİSİ SÜRÜYOR

İklimlerin sürekli değişen doğa olayları olduğunu ve her zaman biriminin içinde bir küresel ısınma bir de soğuma olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, “24 saat içerisinde gündüz çok sıcaktır, gece soğur. Biz ya küresel soğumada ya da ısınmada oluruz. Önemli olan trendimiz, bizim çıkış olayımız. Örneğin öğlen saatlerinde su ısınarak gidiyor ama akşamüstüne doğru tekrar yavaş yavaş soğuyacak" diye konuştu.

Major olarak 18 bin yıldan beri küresel ısınmanın yaşandığını aktaran Yaşar, zaman zaman çok şiddetli soğumaların da görüldüğü söyledi.

Geçtiğimiz sene 4 Temmuz'da Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 'Süper El Nino' uyarısını hatırlatan Yaşar "Geldi ve çok sıcak geçti. El Ninonun etkileri hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

LA NİNA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Sıcaklıkların yavaş yavaş normale dönmeye başladığını belirten Yaşar, "Süper EL Nino demek, deniz suyu sıcaklığında yaklaşık 2 derece kadar yukarı çıkmak demek. 14 Temmuz’dan sonra süper El Nino yavaş yavaş azalmaya başladı. Çünkü deniz suyu sıcaklığı 21.1’den 21’lere düştü tüm dünya ortalamasında" dedi.

Yaşar konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Eylül ayı, ortalama sıcaklıklarını mevsim normallerine çekti. Sonraki süreçte ‘La Lina’ dediğimiz çok sert soğuma olayını bekliyoruz. Ciddi olarak bu yıl bir soğumanın gerçekleşmesi sürpriz olmayacaktır”

EYLÜL AYINA DİKKAT!

İzmir Körfezi'nde geçtiğimiz sene 20 Temmuz gibi 32.7 ile sıcaklık rekorunun kırıldığını belirten Yaşar, 24 ve 26 Temmuz 2023’te de İzmir'de Temmuz sıcaklığının kırıldığını ifade etti.

Bu rekorun hem denizde hem de normal havada kırıldığını söyleyen Yaşar "Rekor 43.2 ile kırıldı. Gerçekten çok ısındı. Olağanüstü bir yıl geçirdik. Yavaş yavaş ortalamanın altına düşüyoruz. Eylül ayında eğer bu sıcaklık devam ederse ki edecek gibi, tropikal fırtınalar ortaya çıkar. Bu fırtına Türkiye’ye çok sert vurmaz. Çünkü enerjisini deniz suyu sıcaklığından alır. Enerji bulamayacağı için de Yunanistan kıyılarında kalır. Bize çok güzel bir yağış getirir. Bu Eylül ayında güzel bir yağış alma ihtimalimiz çok yüksek.”